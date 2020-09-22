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عاجل.. فلسطين تعلن تخليها عن ترؤس مجلس الجامعة العربية

كتب:

وكالات
10:51 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنَّ فلسطين قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية.

وأكّد المالكي، في مؤتمر صحفي، حول آخر التطورات السياسية، اليوم الثلاثاء، أنَّ "فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، وأنها لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغًا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة"، بحسب شبكة "روسيا اليوم". 

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