رئيس التحرير

محمود مسلم

وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات بالشروق

كتب:

أيمن حمزة
03:34 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
وفد من جامعة الدول العربية يتفقد إقبال الناخبين بمدينة الشروق

وفد من جامعة الدول العربية يتفقد إقبال الناخبين بمدينة الشروق

تفقد وفد من جامعة الدول العربية اللجان العامة بمدينة الشروق، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بلجنتي الطبري والشهيد ياسر جنينة، وتسهيلات استقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع الوفد الإجراءات الصحية الوقائية التي تضمن حماية المشرفين على اللجان والناخبين للحد من انتشار فيروس فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الناخبين بالتباعد الاجتماعي خارج اللجان الانتخابية. وأثنى الوفد على العملية التنظيمية والجهود الأمنية المبذولة، ووجه الشكر لجميع القيادات الأمنية باللجنتين.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء العراقي يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

"الوفد": التحالفات طوق نجاة للأحزاب الصغيرة في الانتخابات البرلمانية

الحزب الحاكم في كرواتيا يفوز في الانتخابات البرلمانية

ميانمار تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 8 نوفمبر المقبل

مع اقتراب موعدها.. أحزاب تجهز شبابها تدريبيا لخوض الانتخابات البرلمانية

الهيئات البرلمانية توافق من حيث المبدأ على قانون الانتخابات

الحرية المصري: سنخوض الانتخابات البرلمانية مع ائتلاف وطني  

نواب يطالبون بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام التصويت الإلكتروني

عضو بـ"الأطباء": ما فعله عجينة شو إعلامي لاقتراب الانتخابات البرلمانية

الحكومة العراقية الجديدة: تأمين الانتخابات البرلمانية من أولوياتنا