وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات بالشروق

تفقد وفد من جامعة الدول العربية اللجان العامة بمدينة الشروق، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بلجنتي الطبري والشهيد ياسر جنينة، وتسهيلات استقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع الوفد الإجراءات الصحية الوقائية التي تضمن حماية المشرفين على اللجان والناخبين للحد من انتشار فيروس فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الناخبين بالتباعد الاجتماعي خارج اللجان الانتخابية. وأثنى الوفد على العملية التنظيمية والجهود الأمنية المبذولة، ووجه الشكر لجميع القيادات الأمنية باللجنتين.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.