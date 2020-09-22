التفاصيل الكاملة لقرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر بعد إعلان قيمتها

أصدرت أمس، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً حمل رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن تحديد قيمة الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 أو 5 سنوات 200 جنيه.

ومع بداية كل فصل دراسي جديد، تظهر حيرة أولياء الأمور في سداد قيمة أقساط المصروفات المدرسية الخاصة بأبنائهم، وإيمانًا من بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بأهمية التعليم في الارتقاء بحياة الأفراد وعائلاتهم، والطريق الوحيد للحصول على فرصة عمل جيدة، يوفر البنك خدمة قرض التعليم أو المصروفات المدرسية لتسهيل دفع قيمة الأقساط المطلوبة.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للحصول على قرض المصروفات المدرسية من بنك ناصر:

الفئات المستهدفة للحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

ـ الولي الشرعي أو الأم في حالة وفاة الأب، حيث يُمنح هذا التمويل للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

ضوابط الحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

1ـ إعفاء المستفيدين من أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك، والاكتفاء بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك (تحت الطلب)، في حال الحصول على التمويل لمدة 10 شهور.

2ـ إعفاء المستفيدين من تقديم الضامن (أصحاب المرتبات والمعاشات وورثته) في حال الحصول على التمويل.

3ـ حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.

4ـ تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج شيك باسم المدرسة، بحيث يُمنح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين.

إجراءات الحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

1ـ طلب الحصول على التمويل .

2ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

4ـ إيصال مرفق حديث.

5ـ بيان مفردات الدخل