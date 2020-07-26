بروتوكول بين "بنك مصر" و"التعليم" لتمويل المصاريف الدراسية لطلاب المدارس المصرية اليابانية

اتفق بنك مصر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ ممثلة فى وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة إدارة المدارس «إميرالد للتطوير التعليمى وإدارة المدارس»، على تقديم قرض تمويل التعليم من البنك بشروط ميسرة، وذلك بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، التى يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ24 محافظة.

ويقضى الاتفاق بأن يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، حيث تصل مدة القرض إلى 8 أشهر، وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 أبريل من العام التالى. ويشمل الاتفاق تأميناً مجانياً على حياة المقترض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، كما أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن المدارس المصرية اليابانية تقدم نموذجاً تعليمياً متميزاً، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى فى ضوء تركيز نظام التعليم اليابانى على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعى، بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.

ويأتى هذا التعاون فى إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة فى كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيماناً منه بأن الحصول على تعليم جيد من أهم المحاور التى تؤثر فى تكوين وتنمية العنصر البشرى، من خلال صقل مواهبه المختلفة، مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة، ليصبح عضواً فاعلاً فى المجتمع، حيث إن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبنائها.