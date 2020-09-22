تناولها في الصباح وبحذر لكبار السن.. نصائح "الدواء" لمدرات البول

حذر مركز المعلومات الدوائية، التابع لهيئة الدواء المصرية، من تعاطي أدوية مدرات البول دون استشارة الطبيب، والتي قد تنعكس سلبياً على صحة المريض.

ووضع المركز مجموعة من النصائح نستعرضها في النقاط التالية:

1) ينصح تناولها في الصباح.

2) يستخدم بحذر شديد مع كبار السن والحوامل ومرضى الكلي والكبد.

3) قد تسبب بعض هذه الأدوية حساسية مفرطة .

4) يجب استشارة الطبيب قبل الرضاعة الطبيعية.

وصنف مركز المعلومات الدوائية الأدوية المدرة للبول إلى 3 مجموعات كالتالي :

1) أدوية سيبرونولاكتون وإبليرينون واميلوريد وترياميتيرين وتسبب هذه الأدوية زيادة البوتاسيوم في الدم، لكنها تستخدم مع مدرات البول الأخرى وقلما تستخدم لوحدها.

2) أدوية كلورثاليدون وهيدروكلوروثيازيد وميتولازون وإنداباميدوكلوروثيازيد، وتسبب هذه الأدوية نقص في البوتاسيوم في الدم ، لذلك قد ينصح بتناول مستحضرات أخرى تحتوى على البوتاسيوم حسب الحالة.

3) أدوية فوروسيميد وتورسيميد وبوميتانيد، وتسبب هذه الأدوية نقص في البوتاسيوم في الدم ، وينصح بيتاول مستحضرات أخرى تحتوي على البوتاسيوم حسب الحالة.

وكانت هيئة الدواء المصرية، دشنت حملة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بعنوان "اعرف دواءك"، وهي حملة توعوية تستهدف نشر الوعي المجتمعي فيما يخص الإستخدام الآمن والأمثل للدواء.

ويقدم مركز المعلومات الدوائية التابع لهيئة الدواء المصرية توعية أسبوعية حول الاستخدام السليم الأدوية ، تتضمن مجموعة من النصائح حول استخدام الأدوية، وكذلك الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المرضى أثناء تناولهم الأدوية، وقد تؤثر بشكل سلبي على صحة المريض.

كما تتضمن السلسلة نصائح أخرى بشأن الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن الأدوية، نتيجة أخذ نوعين من الدواء في آن واحد، يمكن أن يتسبب في تفاعلات تشكل خطورة على المريض.

ومن ضمن الحملة التوعوية لـ" اعرف دوائك"، يقوم مركز المعلومات الدوائية بإجراء استطلاع للرأي على صفحته أسبوعياً، ويطلب من الجمهور تحديد الموضوعات أو أنواع الأدوية التي يفضلون الحديث عنها.