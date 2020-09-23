6 خطوات للتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تيسيرا عليهم، ومن بينها بطاقة الخدمات المتكاملة، التى تشمل توفير الرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة، التعليم والعمل، الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة، الخصومات على وسائل النقل والمواصلات، والحصول على مزايا الحماية الاجتماعية التى يتم توفيرها بعد الدراسة الإقتصادية والإجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الإجتماعي والجمع بين المعاشين.

خطوات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

وحددت "التضامن" 6 خطوات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة كالتالى:

الخطوة الأولى: سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، و تأكد من أن الملفات المرفقه واضحة ومرفقة بشكل سليم.

الخطوة الثانية: بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية "مجموعة أسئلة" وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

الخطوة الثالثة: بعد التسجيل سيظهرلك رقم الطلب الخاص بك- رجاء احتفظ به.

الخطوة الرابع: قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

الخطوة الخامسة: في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

الخطوة السادسة: بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وحددت التضامن اجراءات الحصول على بطاقة خدمات متكاملة كالتالى:

1- التقدم لمكتب التأهيل الإجتماعي التابع لمحل الإقامة لملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.

2- تقديم تقرير طبي يوضح التشخيص الطبي للحالة، والذي يصدر من إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الحكومية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

3- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتقييم الحالة وتحديد درجة الإعاقة ونوعها.

4- استلام البطاقة من مكتب التأهيل الاجتماعي بعد التأكد من صحة البيانات.

5- تُجدد البطاقة كل 7 سنوات للحالات المستقرة.

وحددت التضامن الفئات المستفيدة كالتالى :

1- المصابون بالشلل الدماغي

2- المصابون بالشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي

3- المصابون بضمور العضلات

4- المصابون بتيبس المفاصل في أطراف متعددة

5- المصابون بالإعاقات المتعددة

6- المصابون بالبتر متعدد الأطراف

7-المصابون بفقد البصر التام

8- المصابون بفقد السمع التام "ديسيبل فأكثر"

9- المصابون بمتلازمة داون

10- المصابون بصغر أو كبر حجم الرأس

11- المصابون بطيف التوحد

12- ذوو القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلوغ"

13- المصابون بالجذام