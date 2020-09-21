"التضامن" تستعد للتعامل مع السيول: توفير ملايين وتدريبات ولجان إغاثة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن، استعدادا للتغيرات المناخية المقبلة وما يصاحبها من سقوط أمطار، والتي تصل في بعض المحافظات إلى سيول، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص مبالغ بالملايين ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، لشراء مهمات الإغاثة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تدريب العاملين في مجال الإغاثة بمعدل دورة تدريبية سنويا على الأقل، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة، إضافة إلى التدريب الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر للمتطوعين لديها، وتشترك الجهات الإدارية في ذلك، بإرسال أخصائيين للتدريب على أعمال الإغاثة.

لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن لديها عددا من لجان الإغاثة المحلية تصل إلى 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، إضافة إلى لجان إغاثة فرعية في كل مديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات الإجتماعية التابعة لها، ولجنة إغاثة بالوزارة، مشيرة إلى أن هذه اللجان تقوم بتدريبات دائمة؛ لتكون على استعداد؛ لتولي مهام الإغاثة المطلوبة.

وأكدت أنه يجرى تدريب لجان الإغاثة على التعامل في حالة تعرض المحافظات لأي خطر خاصة محافظات الوادي الجديد، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، قنا وجنوب سيناء، والتي تعتبر أكثر عرضة للسيول والأمطار، ما يؤدى إلى انهيار عدد من المنازل.

تقديم استجابة سريعة وفعالة في حال حدوث تداعيات من جراء السيول

من جانبه رفع الهلال الأحمر المصري حالة التأهب، استعدادا للتغيرات المناخية وزيادة فرص التعرض للسيول فى بعض الأماكن.

وأكد الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر، أن فرق الاستجابة للكوارث من المتطوعين تقوم بتفعيل خطط المساندة والدعم من المركز الرئيسي بالقاهرة، لتقديم استجابة سريعة وفعالة في حال حدوث تداعيات من جراء السيول.