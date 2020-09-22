"جنة هنا" على مسرح "الغد" بالعجوزة خلال أيام

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إنّ الفرقة تستعد لاستقبال عرض "جنة هنا"، تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، والمقرر افتتاحه خلال أيام على مسرح الغد بالعجوزة.

"جنة هنا"، بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

ومن ناحية أخرى، جرى تقديم عرض "الحادثة"، إنتاج مسرح الغد في محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط، تأليف الكاتب لينين الرملي، بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبوبكر، فتحي الجارحي بالاشتراك مع إسلام البشبيشي، مجدي طلبة، محمد شوقي، حسام بوريو، عمر أحمد، عمرو أحمد، ومصمم ديكور محمد فتحي، وملابس أحمد فرج، وإضاءة عز حلمي، وإعداد موسيقى محمود صلاح حامد، ومكياج إسلام عباس، ودراما حركية محمد علي بكر، ومادة فيلمية شادي أحمد، ودعاية محمود حسن، ومن إخراج عمرو حسان.