4 مسرحيات ضمن عروض البيت الفني للمسرح في "الويك إند"

أعلن البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة الخريطة الزمنية لفعاليات العروض المسرحية التي يقدمها على مسارح الدولة المختلفة، في الفترة من الخميس الموافق 10 سبتمبر وحتى السبت 12 سبتمبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وكذلك أسعار التذاكر.

مسرحية عم ياقوت

يعرض على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في السابعة مساء، يومي الخميس والجمعة فقط، ويعد عرض "عم ياقوت" نتاج ورشة العرائس القفازية، فكرة وفاء الحكيم، كتابة رحمة محجوب، بطولة رحمة محجوب، هبة أسعد، أحمد محمود، من إخراج يوسف أبو زيد.

أسعار التذاكر: 25 جنيها.

مسرحية فركش لما يكش

يقدم مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة العرض المسرحي "فركش لما يكش" للأطفال، يومي الخميس والجمعة ففقط، الساعة السابعة والنصف مساء، العرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب.

أسعار التذاكر: 25 ، 35 جنيها.

مسرحية حواديت الأراجوز

يقام عرض "حواديت الأراجوز" على مسرح متروبول بالعتبة الساعة السابعة مساء، من تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفي عبد الفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي، أشعار فوزى المليجي، موسيقي وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العز.

أسعار التذاكر: 35 جنيها.

مسرحية خارج المجموع

يستضيف مسرح بيرم التونسي بالشاطبي في مدينة الإسكندرية عرض "خارج المجموع" ضمن مبادرة "المؤلف المصري"، الساعة السابعة والنصف مساء، العرض واقعي ويتناول مشكلة التنمر والحكم على الآخر داخل المجتمع، وأثر ذلك على الآخر حتى لو كان على سبيل المزاح.

العرض من بطولة إسلام عوض، محمد الكوتي، سارة فؤاد، إسلام وسوف، أحمد عبد الجواد، محمد فاروق، ديكور رشا غطاس وموسيقى محمد شحاتة، تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.

أسعار التذاكر 15، 25، 50 جنيها.