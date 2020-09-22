مرشح برلماني يرقص على الحصان للتروّيج لرمزه الانتخابي في دعاية النواب

لجأ عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة إلى استخدام وسائل جديدة للدعائية، في إطار الاستعدادات المبكرة للماراثون الانتخابي، وخاصة استخدام الرمز الانتخابي في الجولات.

حتى إن أحد المرشحين الذي حصل على رمز "الحصان"، لجأ خلال جولاته الانتخابية على امتطاء حصان والرقص عليه في الدعاية الانتخابية، فيما حرص ايهاب سنبل على امتطاء "الحصان"، باعتبار أنَّه رمزه الانتخابي، في كل جولاته اليومية على أهالي الدائرة.

واشتعل الصراع في معظم دوائر الغربية وفي دائرة مركز المحلة، دفع حزب "مستقبل وطن" بالمرشح " حامد جهة" وهو أحد النواب السابقين ، وأحد الوجوه الجديدة هو إبراهيم الديب، وبدأت الدائرة تشهد تحركات واسعة، وبدأ المرشحون تعليق لافتات في شوارع القرى، وبمجرد انتهاء البعض من تقديم أوراقهم رسمياً، بدأوا في حملات الدعاية الانتخابية بشكل مباشر واستخدام أساليب جديدة،

وفي دائرة مدينة المحلة، تقدم بأرواق الترشح حتى اليوم، 23 مرشحاً، وفقاً لمصادر في لجنة تلقي طلبات وأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، ويخوض "مستقبل وطن" الانتخابات على المقعدين بأحد النواب المخضرمين وأحد رموز كرة القدم، إلى جانب وجه جديد على الساحة الانتخابية.

وفي دائرة مدينة ومركز طنطا، والتي تضم 3 مقاعد، بدأ الصراع عليها مبكراً، من خلال زيارة كبار العائلات في القرى والمدينة، مع إعلان الأحزاب عن أسماء مرشحيها على المقاعد الفردية، خاصةً حزب "مستقبل وطن"، الذي يخوض السباق بـ3 مرشحين، بينما أعلن حزب "الشعب الجمهوري" عن ترشح أمين حزب "الحرية المصري" السابق، الذي تقدم باستقالته قبل أيام من فتح باب الترشح.

وفي دائرة السنطة و زفتى، بدأ المرشحون في تعليق اللافتات مبكراً، بسبب اتساع الدائرة، بعد انضمام المركزين وأصبحوا دائرة انتخابية واحدة، تضم أكثر من 600 ألف صوت، وهو ما دفع المرشحين للبدء مبكراً، وعدم انتظار وقت الدعاية الانتخابية.

وتشهد العملية الانتخابية لمجلس النواب في دوائر محافظة الغربية، والبالغ عددها 7 دوائر، تضم 14 مقعداً فردياً، صراعاً شرساً بين المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم.

وبدأ المرشحين الذين تقدموا باوراق ترشحهم الدعاية الانتخابية فيما يواصل مرشحون محتملون التقدم بأوراق ترشحهم حتى موعد إغلاق باب التقدم الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.