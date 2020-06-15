عبد العال: الإبقاء على الرموز الانتخابية سببه أمية بعض الناخبين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،على المادتين 13 و14 من مشروع قانون مجلس الشيوخ والخاصة بعدم جواز الجمع فى الترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى.وكذلك الابقاء على الرموز الانتخابية.

وتنص المادة (13): يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها.ولا يجوز لأحد أن يترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل المنصوص عليه فى المادة (15) من هذا القانون.

كما وافق المجلس على المادة "14 "وتنص :تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين فى النظام الفردى.

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أننا جميعا نتمنى الغاء الرموز الانتخابية. وقال: خلينا واقعيين فى نسبة حتى الان ونسبة غير مريحة من الأميين فى جمهورية مصر العربية ،مما يتطلب التسهيل على الناخبين بالابقاء على الرموز الانتخابية.