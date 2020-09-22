الخارجية الأمريكية: الأوروبيون سيحترمون العقوبات ضد طهران

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إنّ بلادها تتوقع أن يحترم الأوروبيون العقوبات الأمريكية على إيران.

وأوضحت أورتيجوس، في مقابلة خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم، أنّ الشركات الأوروبية ستأخذ العقوبات الأمريكية على محمل الجد، وأضافت: "نعتقد أنّ الشركات الأوروبية ستحترم العقوبات الأمريكية ضد إيران، حيث وقع الرئيس ترامب مرسوما لفرض عقوبات جديدة ضد أي بلد يبيع أسلحة تقليدية لإيران أو يتعامل معها في نشاطها النووي".

وأضافت أنّ الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تتجاهل العقوبات ضد إيران، مشيرة إلى أنّ واشنطن ستستخدم كل الخيارات لمنع طهران من مواصلة نشاطها المزعزع للمنطقة.

يذكر أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت أمس فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية، وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.