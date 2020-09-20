روسيا عن العقوبات الأمريكية على إيران: تسعى لتضليل المجتمع الدولي

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة تواصل تضليل المجمتع الدولي والمضاربة بإجراءات مجلس الأمن الدولي، لاستئناف العقوبات ضد إيران.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "تسعى لتضليل المجتمع الدولي بشأن اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات معينة لاستئناف المجلس للقرارات الخاصة بالعقوبات على إيران، والتي تم إلغاؤها بعد توقيع الاتفاق الشامل عام 2015"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أن "مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى استئناف العقوبات السابقة ضد إيران".

وقالت إن كل ما تفعله واشنطن ليس أكثر من عرض مسرحي لإخضاع مجلس الأمن لسياسة "الضغط الأقصى" على إيران "وتحويل هذه الهيئة الرسمية (مجلس الأمن) إلى أداة في يدها".

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران "إذا لم تف طهران بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس السبت، ورغم معارضة واسعة داخل الأمم المتحدة، عن استئناف كل العقوبات الدولية ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.