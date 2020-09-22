تنتقم من زوجها لعلاقاته النسائية.. ومجهول: "معايا ومش هتشوفها"

على طريقة فيلم "كرامة زوجتي"، افتعلت زوجة، في محافظة الدقهلية، واقعة اختفائها، وطلبت من سائق "توك توك" أن يرد على اتصال زوجها، ليخبره بأنها معه ولن يراها مرة أخرى، وبعدها أغلقت الهاتف تماماً، وذلك بغرض الانتقام من زوجها، الذي تتهمه بتعدد العلاقات النسائية.

بدأت الواقعة، بطلب "حنان ع. ج."، 31 سنة، ربة منزل، من زوجها "عاصم ر. م."، 33 سنة، أن تذهب إلى طبيب الأسنان لشعورها بألم شديد في أحد ضروسها، وبعد تأخر عودتها إلى المنزل، اتصل بها زوجها، ليفاجأ برد شخص "مجهول" عليه، قائلاً: "مراتك عندي ومش هاتشوفها تاني"، وبعد أن أنهى المكالمة، حاول الزوج تكرار الاتصال بزوجته مراراً، ولكن دون جدوى، بسبب إغلاق الهاتف.

سيطر الشعور بالغيرة على الزوج، بعدما ظن أن زوجته على علاقة بآخر، أو أن تكون قد تعرضت للاختطاف، وبعد محاولات متعددة للبحث عنها، توجه إلى مركز شرطة السنبلاوين، لتحرير محضر رسمي بتغيب زوجته.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً بالواقعة من مدير المباحث، اللواء مصطفى كمال، وأكد الزوج، وهو موظف بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، في محضر الشرطة، أن علاقته بزوجته طيبة، ولا يوجد بينهما أي خلافات، وأفاد بأن الزوجة لم تذهب إلى عيادة طبيب الأسنان، أو إلى منزل أسرتها في تمي الأمديد.

ولأهمية الواقعة، وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، بإشراف مدير المباحث، بمشاركة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، والأمن العام، ووحدة تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، للوصول إلى مكان الزوجة.

وبالفعل، توصل فريق البحث إلى مكان الزوجة، حيث تبين وجودها عند إحدى صديقاتها، وبإحضارها إلى ديوان المركز، أكدت أنها افتعلت الواقعة بغرض "تأديب زوجها"، واتهمته بأنه "متعدد العلاقات النسائية"، ونشبت بينهما العديد من المشاجرات بسبب ذلك.

وأوضحت الزوجة، في التحقيقات، أنها بعد خروجها من المنزل، أقنعت سائق "توك توك"، من الجيران، بالمشاركة معها في تنفيذ مخططها، وطلبت منه الرد على زوجها، ليوهمه بأنها على علاقة بشخص آخر.

وبالقبض على سائق الـ"توك توك"، أيد ذات المضمون، مؤكداً عدم وجود أي علاقة بينهما، وتصالح الزوجان أمام رئيس نيابة السنبلاوين، الذي أمر بإخلاء سبيلهما.