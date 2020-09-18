وائل غنيم عن عبدالله الشريف: "كلامه مخالف لأفعاله وله علاقات نسائية"

قال وائل غنيم إن اليوتيوبر عبدالله الشريف، مجرم وله علاقات نسائية خارج إطار الزواج، ومخالف للأفكار التي يدعي أنه مؤمن بها، وفضح من قبل بدخوله في علاقات نسائية لفتيات صغيرات لم يتجاوزن الـ20 عاما.

وأضاف "غنيم"، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، إن الإعلامي الإخواني محمد ناصر، استضاف "الشريف" من قبل في إحدى حلقاته، وهو يعلم بما قام به الأخير: "الأوساخ دول مدعين نضافة، بيضحكوا على شوية سذج مغفلين أو أوساخ زيهم، بيستفيدوا ومش شرط استفادة مادية، حمادة فين حمادة في الثورة"، موضحا أن هؤلاء يتم تمويلهم من قبل قطر و"الشيخة موزة"، بحجة صنع الديمقراطية: "هي الشيخة موزة دي بتفهم في الديمقراطية، ما تطبقوها عندكم الأول، وأنا مش بشتم كل القطريين".

وتابع: "اعملوا انتخابات عندكم، خدوا إخوان مصر، واعملوا بيهم انتخابات عندكم، واصنعوا بيهم التاريخ، مش هما دول بتوع استاذية العالم، شغل استاذية العالم في قطر أبوس إيدك خلينا نتفرج ونضحك".

وفند: "انتوا لازم تفهموا كويس يا ناس إنكم مزروعين أفكار تكرهكم في النظام اللي جوه البلد، والكلام ده هيضرك وهيضر النظام، والنظام اللي انت قاعد بتكره فيه، جواه أفراد مليانين غضب ومشحونين وبعضهم فسدة وظلمة، بس جواهم بيتحملوا، والمسؤولين عندهم طلبات ومسؤوليات وحاجات محتاج يعملها طول الوقت، والشخص ده بيتوتر ويتضايق ويتعصب، وهو بشر وبني آدم".