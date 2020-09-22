"إسكان البرلمان" تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لإنشاء "الأسمرات"

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وتنفيذ مشروع سكني على غرار مشروع الأسمرات بجميع عواصم المحافظات.

وقال إسماعيل، في بيان له أصدره اليوم إن نجاح الحكومة في تنفيذ هذا المشروع القومى الكبير سيجعل هناك مشرع أسمرات في الـ26 من عواصم المحافظات بعد تنفيذ هذا المشروع الحضارى الكبير في المحافظة 27 وهي محافظة القاهرة مطالبا من كل محافظ من الـ26 محافظة أن تقوم بعقد اجتماع طارئ وعاجل لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن هذا المشروع سوف يقضى على كارثة العشوائيات التي تفشت داخل مختلف عواصم المحافظات بعد تفشى ظاهرة البناء العشوائى وغير المخطط.

واقترح النائب محمد إسماعيل دعوة المحافظين داخل كل محافظة لرجال الاعمال والاستثمار ومؤسسات المجتمع المدنى لحضور الاجتماع الطارئ لمناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه ومساهمة الجميع فى تنفيذه لصالح أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم مطالبا بتمليك وحدات الاسكان داخل مشروعات اسكان الاسمرات بمختلف المحافظات بالمجان لغير القادرين والفقراء مع تأثيثها وانشاء مختلف المرافق والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية داخل هذه المشروعات على غرار ماتم فى مشروعات أسمرات القاهرة.

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