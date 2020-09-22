ضبط طني سكر و400 عبوة زيت مدعم بحوزة بدال قبل طرحها بالسوداء

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية بدالا تموينيا يقوم يجمع سكر تموين مدعم لبيعه في السوق السوداء بمركز بنها وضبط بحوزته 2 طن سكر مدعم و400 عبوة زيت تمويني.

جرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد ضبط تاجر بحوزته 2 طن سكر مخصص للصرف على بطاقات التموين كما تم ضبط 400 عبوة زيت مدعم وتبين أنه يقوم بتجميع المضبوطات لبيعها فى السوق السوداء.

كما تم ضبط بقال تموينيى بمنطقة ابو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينيه المدعمه حيث تم ضبط بحوزته 1500 كيلو جرام سكر و204 زجاجة زيت و600 كيلو جرام ارز و 225 كيلو مكرونه وجري تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة مباحث التموين بالمحافظة قد تمكنت من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة، قام بتجميع لحوم مستوردة وكبدة وسجق، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير امن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ورود معلومات بقيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة، بتجميع لحوم مستوردة وكبدة وسجق، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى تمهيدا لطرحها بالأسواق.

على الفور تم تشكيل حملة بالتنسيق مع مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكنت الحملة من ضبط 2,053 طن لحوم مستوردة وسجق وكبدة وكلاوى وقلوب مستودرة، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط مالك الثلاجة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.