خطوات تفعيل السداد الإلكتروني واستخراج التراخيص من المنزل

كشف مصدر أمني عن بدء تفعيل عدد من الخدمات المرورية عن طريق الإنترنت والتي تشمل عددا من خدمات السداد إلكترونياً للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات.

وقال المصدر إن تلك الخدمات تشمل رسوم رخص تسيير المركبات الملاكي حتى (2030 سي سي وبدل فاقد، تالف لرخصة قيادة مركبة وخدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التي يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة).

وأوضح المصدر، أنه يتم تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية، والتى يمكن الولوج إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى (www.moi.gov.eg)، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية - مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر).

وأوضح المصدر، إن ذلك يتيح العديد من المميزات وهي إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقاللوحدات المرور لسداد الرسوم و سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونياً والإعفاء من الرسوم الإضافية التي تبلغ 5% على السداد النقدي للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين.

وتابع المصدر، أنه من بين المزايا إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع، مشيرا إلى أنه فى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص، كالحالات التي تتطلب فحص فني فإن السداد الإلكتروني يساعد في اختصار الإجراءات داخل الوحدة، وبالتالي اختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسييرالمركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكتروني.