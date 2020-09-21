مصدر: مد العمل بالمرور لـ12 ساعة وعقوبات رادعة بعد انتهاء مهلة الملصق

طالب مصدر أمني مالكي المركبات بكل أنوعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور؛ لتركيب الملصق الإلكتروني، مشيرا إلى أن المهلة تنتهي في 20 أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر أنه جرى مد ساعات العمل في المرور حتى الساعة 8 مساء لإتاحة الفرصة لمالكي المركبات؛ لتركيب الملصق دون حدوث تكدسات أو زحام بحيث أصبحت ساعات العمل في المرور 12 ساعة من 8 صباحا حتى 8 مساء.

وشدد المصدر على أنه سيتم مواجهة المتخلفين عن تركيب الملصق عقب نتهاء المدة المهلة المقررة بكل حزم وبمخالفات رادعة تصل إلى 8 آلاف جنيه، شارحا الهدف من تركيب الملصق بقوله إنه يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا كما يمكن من خلاله التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الملصق يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة، كما يهدف إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق، ورفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

وتابع بأن الملصق يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة، وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.