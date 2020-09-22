عاجل.. سماع دوي انفجار جديد جنوب لبنان

ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل قبل قليل، أنّه سمع دوي انفجار في منطقة عين قانا جنوبي لبنان، وأنّ الأسباب غير معروفة حتى الآن.

وفي 4 أغسطس الماضي قطع الهدوء الذي كان يشهده العالم للحظات، انفجار مفاجئ مدوٍ في قلب بيروت، هز مختلف البلدات، ليطيح من شدة قوته بآلاف المصابين ويخلف العديد من القتلى ويسقط أعدادا ضخمة من المباني والمنازل، التي ما زالت تُبذل فيها جهود ضخمة لإصلاحها، بينما بادرت عدة دول للمساعدة في إعادة إعمار بيروت.

وبلغ عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت أكثر من 200 فرد وتجاوز الجرحى 6500 بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار، وأنّ 50 ألف منزل و9 مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت.

منذ شهر كامل، قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، إنّ لبنان ليس لديه قدرة مالية لمواجهة تداعيات الانفجار، ويطالب بمساعدة دولية، حيث خلّف الانفجار خسائر بمليارات الدولارات، لذلك سارعت عدة دول وجهات عالمية بتقديم يد العون لإعادة إعمار بيروت.