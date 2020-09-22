"سياحة البرلمان" تطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس لتعظيم مقومات سانت كاترين

أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، خاصة فيما يتعلق بتطورات التخطيط العمراني لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بمحيط جبلي "موسى" و"سانت كاترين".

وطالب "صدقي"، فى بيان له أصدره اليوم، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، والتي أكد فيها ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التى تتميز بها هذه المنطقة، ولخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر.

وقال النائب، إن نجاح الحكومة في تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن ملف التخطيط العمراني لمنطقة محيط جبل موسى سانت كاترين سيجعلها واحدة من أهم المعالم السياحية العالمية داخل مصر، والتى سيتوافد إليها السياح من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن منطقة محيط جبل موسى وسانت كاترين تحظى باهتمام كبير من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولكن الامر يتطلب من الحكومة إعداد خطة شاملة، وبتوقيتات زمنية واضحة ومحددة، مع تدبير الموارد المالية اللازمة لإعادة التخطيط الحضاري لهذه المنطقة المقدسة، والتي يتطلع سياح العالم إلى زيارتها والتمتع بمقوماتها الروحانية.

وأكد النائب ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات حتى تكون هذه المنطقة مدينة روحانية استشفائية، لما تتمتع به من مقومات طبيعية، وفي مقدمتها النباتات والأعشاب الطبية النادرة.

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