أشاد عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بعودة "أوبرا عايدة" لمعبد حتشبسوت، في أكتوبر المقبل، بمحافظة الاقصر، بعد غياب 22 عاما، بعد أن نقلت للقاهرة بعد أحداث حتشبسوت عام 1997.

وأكد صدقي، في بيان له اليوم، أن عودة "أوبرا عايدة" له أهميتان، الأولى أنه يعطى دفعة هامة للاقتصاد والسياحة بمصر بأكملها، والثانية فهو فرصة قوية جدا لجذب نوعية مختلفة من السياحة الفنية بالسعى لتنظيم المزيد من العروض الفنية التراثية والعالمية بمعابد الأقصر خلال الموسم السياحى الشتوى.

وقال "صدقى" إن أكبر دليل على أهمية عودة "أوبرا عايدة" أن تذاكر العروض انتهت تماماً وحجزت بالكامل، وهو ما يؤكد على الرغبة القوية للسائحين للعودة لمصر من جديد لمشاهدة تلك العروض العالمية، التي تجذب كبار وصفوة السائحين من مختلف دول العالم.

وتوقع أن يكون موسم السياحة الشتوى هذا العام من أنجح المواسم، وسيؤكد للعالم كله أن مصر بدأت فعلا استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، بخاصة أن أوبرا عايدة لها تاريخ كبير وحافل في الأقصر وجمعت نجوم العالم والفن المصري منذ عشرات السنين، وها هي تعود من جديد لخدمة السياحة باختيار موقع مميز ومتفرد عالميا من خلال عرضها داخل معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري.

وقال النائب عمرو صدقى إن محافظة الأقصر تعتبر واحدة من أهم المحافظات والمناطق الأثرية، ليس داخل مصر ولكن على مستوى العالم، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إعطاء أولوية قصوى لحل المشكلات وإزالة المعوقات التى تعترض قطاع السياحة داخل محافظة الأقصر.