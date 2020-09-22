وفاة والدة سيلفستر ستالون

توفيت قبل قليل جاكي ستالون، والدة الفنان سيلفستر ستالون، عن عمر ناهز 98 عاما، حسب ما ذكر موقع "جاست جيرد".

وسيلفستر ستالون نجم شباك أمريكي، ولد في نيويورك، وعانى في بداياته حتى أصبح يتصدر أفيشات الأفلام، خاصة في منتصف السبعينيات بعد تقديمه دور البطولة في فيلم روكي الذي كتبه أيضا.

مثل سيلفستر ستالون في أكثر من 75 عملا فنيا، كما كتب وأخرج وشارك في إنتاج عدد من الأعمال، وترشح خلال مسيرته لعدد من الجوائز منها 3 ترشيحات أوسكار.

في عام 1976، كان نصيبه ترشيحين، عن أول فيلم يؤلفه ويقوم ببطولته "روكي"، عن فئتي أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، وأفضل ممثل دور رئيسي، ونافسه وقتها في الفئة ذاتها، الممثل بيتر فينش عن فيلم Network ووليام هولدن عن فيلم نفس الفيلم، وروبرت دي نيرو في فيلم Taxi Driver، وGiancarlo Giannini عن فيلم Seven Beauties وحصدها بيتر فينش.

وحصد على جائزة أفضل ممثل دور ثاني من جمعية نقاد أوستن السينمائي عام 2015، وغيرها العديد من الترشيحات والجوائز، أغلبها عن فيلم روكي وCreed.

ويصور سيلفستر ستالون حاليا فيلم Samaritan بحسب موقع IMDB، وهو من إخراج Julius Avery، وتأليف Bragi F. Schut.

وتم الإعلان عن بطولته لفيلم Little America من إخراج Rowan Athale وفيلم The Expendables 4.