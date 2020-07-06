سيلفستر ستالون والجوائز.. 3 ترشيحات أوسكار وجائزة جولدن جلوب

نجم شباك أمريكي، ولد في نيويورك، وعانى في بداياته حتى أصبح يتصدر أفيشات الأفلام، خاصة في منتصف السبعينات بعد تقديمه دور البطولة في فيلم روكي الذي كتبه أيضا.

مثل سيلفستر ستالون في أكثر من 75 عملا فنيا، كما كتب وأخرج وشارك في إنتاج عدد من الأعمال، وترشح خلال مسيرته لعدد من الجوائز منها 3 ترشيحات أوسكار.

في عام 1976، كان نصيبه ترشيحان، عن أول فيلم يؤلفه ويقوم ببطولته "روكي"، عن فئتي أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، وأفضل ممثل دور رئيسي.. ونافسه وقتها في نفس الفئة، الممثل بيتر فينش عن فيلم Network ووليام هولدن عن فيلم نفس الفيلم، وروبرت دي نيرو في فيلم Taxi Driver، و Giancarlo Gianniniعن فيلم Seven Beauties وحصدها بيتر فينش.

أما الترشيح الثالث لسيلفستر ستالون، كان عام 2016، في فئة أفضل دور ثاني عن فيلم Creed، وهو من إخراج Ryan Coogler، وشاركه البطولة مايكل ب. جوردان.

أما بالنسبة لجوائز جولدن جلوب، فحصدها سيلفستر ستالون مرة عن دوره في فيلم Creed، وترشح لها مرتان عن روكين، في فئتي أفضل سيناريو، وأفضل ممثل. وترشح لجوائز بافتا مرتين عن دوره في روكي وCreed

وفي عام 1997، كرمته أكاديمية أفلام الخيال العلمي والرعب، بالولايات المتحدة الأمريكية، بجائزة جائزة الإنجاز مدى الحياة.

وحصد على جائزة أفضل ممثل دور ثاني من جمعية نقاد أوستن السينمائي عام 2015، وغيرها العديد من الترشيحات والجوائز، أغلبها عن فيلم روكي وCreed.

ويصور سيلفستر ستالون حاليا فيلم Samaritan بحسب موقع IMDB، وهو من إخراج Julius Avery، وتأليف Bragi F. Schut.

وتم الإعلان عن بطولته لفيلم Little America من إخراج Rowan Athale وفيلم The Expendables 4.