"إسكان النواب": تنفيذ أفرع لـ"الأسمرات" بالمحافظات يقضي على العشوائيات

طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، الحكومة بصفة عامة، وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بانشاء وتنفيذ مشروع سكني على غرار مشروع الأسمرات بجميع عواصم المحافظات.

وأكد "إسماعيل"، فى بيان له أصدره اليوم، ضرورة عقد اجتماع طارئ وعاجل لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بخصوص هذا المشروع، والذي سيقضي على كارثة العشوائيات التى تفشت داخل مختلف عواصم المحافظات، بعد انتشار ظاهرة البناء العشوائى وغير المخطط.

واقترح النائب محمد إسماعيل دعوة المحافظين داخل كل محافظة لرجال الأعمال والاستثمار ومؤسسات المجتمع المدني، لحضور الاجتماع الطارئ لمناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه.

‏‫