هاني رمزي ينفي وجود جزء ثاني من "غبي منه فيه"

انتشرت عدة أخبار خلال الفترة الماضية، بشأن التجهيز لفيلم "غبي منه فيه" الجزء الثاني للفنان هاني رمزي، والتعاقد مع نيللي كريم علي بطولة العمل الكوميدي الذي مر علي عرضه 16 عاماً، ولكنه لايزال يتذكر الجمهور كل تفاصيل خاصة لأنه عمل كوميدي اجتماعي.

وقال "رمزي"في تصريحات لـ"الوطن"، "لم أمضي أي عمل سينمائي حتي الوقت الحالي.. وكل ما يظهر على السوشيال ميديا مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة".

حيث تدور أحداث فيلم "غبي منه فيه" حول شخصية "سلطان" التي قدمها الفنان هاني رمزي، والذي يشعر باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته "سامية" التي جسدت دورها الفنانة نيللي كريم التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرف سامية على زوج خالتها "ضبش" الذي جسد دور الفنان طلعت زكريا، والذي يشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم أنتج عام 2004، وقام ببطولته كل من هاني رمزي، حسن حسني، نيللي كريم، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، عبدالله مشرف، فايق عزب، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج رامي إمام.

إلا أن الفنان هاني رمزي يجهز لفيلم "الباب يفوت جمل"، والذي ينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سر الختم وإخراج أحمد البدرى ومن بطولة مى سليم وجارى ترشيح عدد من الأبطال.

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب أكثر من عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع وآخرون ومن إخراج ايهاب لمعى.