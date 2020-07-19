السيناريست محمد محرز ينفي كتابته للجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"

نفى السيناريست محمد محرز، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة من كتابته للجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، والذي كان عرض الجزء الأول منه عام 2004 ومن بطولة هاني رمزي ونيللي كريم.

ونشر "محرز" عبر حسابه الخاص بـ "فيس بوك" منشور قال فيه: "للتوضيح لكل الأخوة الصحفيين المحترمين، ماتم تداوله من أخبار عن قيامنا (أمين جمال، محمد محرز) بكتابة فيلم غبي منه فيه ج2، ليس صحيحا وهناك لبس حدث بعد توقيعنا لفيلم من تأليفنا مع شركة دانا ومن إخراج الأستاذ سامح عبدالعزيز، وسيتم الإعلان عن اسم الفيلم وأبطاله بإذن الله حين الانتهاء من كتابته قريبا بسم الله توكلنا على الله، ويارب نفضل عند حسن ظن الجميع وشكرا لكل أخواتنا الصحفيين على اهتمامكم".

والشهر الماضي كان قد قال الفنان هاني رمزي، إنه اجتمع مع المنتجة الراحلة مي مسحال، بخصوص الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه" لكنه لم يوقع على أية عقود حتى الآن.

وأشار "رمزي" في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إلى أن السيناريو سيكون هو الفاصل الوحيد في الموافقة على العمل والتعاقد أم لا، مشيرا أنه يريد سيناريو أقوى من الجزء الأول أو على نفس المستوى.

يذكر أن "غبي منه فيه" قدم قبل 16 عاما، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم، حسن حسني، طلعت زكريا، ومن إخراج رامي إمام.