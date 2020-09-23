نقيب المأذونين: يحق للزوجة اشتراط العمل والمصروف والعصمة (حوار)

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن هناك تراجع ملحوظ في نسب الطلاق الآن بمصر عن السنوات السابقة، بنسبة تتراوح بين 13 لـ 14%، وذلك مقارنة بعقود الزواج التي تم عقدها في 2020.

وأضاف عامر، في حواره لـ"الوطن"، أن قضايا الخُلع ساهمت في تسهيل الطلاق، ورفعت نسبته خاصة أن القانون باب جديد للطلاق، حيث أنه أعطى الحق للزوجة بالتنازل عن حقوقها مقابل الانفصال، مؤكدًا أنه شرعي ولا يمكن القول بغير ذلك.. وإلى نص الحوار:

نسبة الطلاق قلت في 2020 رغم كورونا.. والخُلع ساهم في تسهيل الانفصال

- ماذا عن نسبة الطلاق في مصر الآن؟

شهد عام 2020، تراجع ملحوظ في نسب الطلاق عن السنوات الماضية، رغم أن العام الجاري، شهد انتشار جائحة كورونا، التي تسببّت في تواجد الأزواج لأوقات أكثر في البيت، حيث أصبحت نسبة الطلاق تتراوح بين 13، لـ14% مقارنة بعقود الزواج.

- وكيف تحسب النسبة؟

يتم حساب نسبة الطلاق مقارنة بعقود الزواج، فعلى سبيل المثال، اذا تم عقد 100 زواج في شهر، سنجد ان حالات الطلاق التي تقابله ما بين 13 حتى 16 حالة في الشهر الواحد أيضًأ، وبهذه الطريقة يتم حساب التراجع.

- كيف ترى قانون الخُلع؟

ساهمت قضايا الخلع، في رفع نسبة الطلاق بلا شك، فهو سهّل الانفصال على الزوجة التي تستحيل العيش مع زوجها، حيث فتح القانون باب أخر للطلاق، وهو مشروع ولا يجوز لأحد تحريمه أو تحريم ما أحله الله، فالزوجة تتنازل عن حقوقها مقابل الانفصل من الزوج.

الزواج العرفي معترف به.. والفرق بينه والزواج لدى مأذون التوثيق فقط

- ماذا عن الزواج العرفي؟ وهل معترف به أم لا؟

لا فرق بين الزواج العرفي والزواج لدى مأذون، إلا التوثيق، فالأول غير موثق، والثاني موثق، والزواج العرفي معترف به ويجوز استخدامه لإثبات الحقوق في المحاكم، ولكن ما يقلقني في قضية الزواج العرفي، هو سن الزوجة.

"عامر": لابد من تجريم الزواج العرفي دون سن الـ18

- ما المقصود بسن الزوجة في الزواج العرفي؟

أطالب المسئولين بتجريم العقد العرفي دون السن القانونية، فمن المعروف أن العمر القانوني للزواج هو 18 عام، وهو سن جيد جدًا، وأي اتجاه يقول أقل العمر المحدد، فهو يخالف ضميره، فليس من المعقول أن تتزوج بنت تملك من العمر 13 عاما، وهي تأخذ مصروفها من والدها وتعامل كطفلة، فكيف لها أن تكون مسئولة عن بيت.

- وبشكل عام.. كيف ترى شروط الزواج في الوقت الحال؟

ما اتفق عليه الزوجان مالم يكن يُحرم حلاله أو يحل حرامه، فهو صحيح.

- وهل يجوز وضع شرط عمل الزوجة في عقد الزواج؟

نعم مقبول شرعا وقانونًا، ولا يوجد ما يعيب ذلك، فمن حق الزوجة أن تطلب ذلك، وتُكتب اتفق الزوجان على أن تعمل الزوجة بعد الزواج، ووافق الزوج على ذلك، كما أنه يجوز اتفاق الزوجين على أن تكون العصمة في يد الزوجة وكذلك مصروف البيت أو مصروفها الشخصي، وغير من الأمور التي من الممكن الاتفاق عليها في عقد الزواج.

- وماذا عن أغرب الزيجات التي عقدت قرانها؟

منذ سنوات عديدة ذهبت إلى قاعة فرح لعقد قران، اختلف فيه أهل العريس والعروسة على موعد كتابة قائمة الزواج، فأهل العريس طالبوا بكتابتها بعد عقد القران، فيما أصر أهل العروسة على كتابتها قبل العقد، ومع إصرار الطرفين على موقفهما انتهت الأمور إلى الانفصال قبل دقائق من العقد، وبالفعل تم إلغاء عقد القران.

والغريب أنني اعتقدت أن بعد هذا الموقف إن الفرح سيتلغي، ولكنني فوجئت بأن ابن عمها، خطيب العروس السابق، والذان انفصلا بسبب بعض المشاكل، وقف في وسط حضور الفرح يقول أنا ابن عمها وأولى بيها، تعالا يا عمي "والد العروسة" نكتب قايمة واتجوزها حالا، وبالفعل وافق والد العروسة على طلب ابن عمها بعد أخذ رأي العروسة، وأحضر ورق آخر وكتبوا قائمة جديدة، ومضى عليها، وتم عقد القران، وسط اندهاش من الجميع، وللعلم فإن زواجهما ناجح ومستمر وأنجبا، وهما يعيشان حياة سعيدة.