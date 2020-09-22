"هندسة طنطا" تكرم عمداءها السابقين

كرم مجلس كلية الهندسة بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، عمداء الكلية السابقين، لما قدموه للكلية طوال مدة توليهم المسؤولية، وذلك بحضور الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود زكي عميد الكلية ورئيس المجلس، ووكلاء الكلية وأعضاء مجلس الكلية.

شمل التكريم الدكتور محمد أحمد قاسم، والدكتور محمد طلعت فهيم، والدكتور طارق فوزي الشافعي، والدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل، رئيس جامعة طنطا السابق.

وأشاد الدكتور عماد عتمان، بالجهود التي قدمها عمداء الكلية السابقون والتي ساهمت بشكل أساسي في الوصول بها إلى مكانتها المرموقة بين مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية، مؤكدًا على حرص الكلية على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط جميع العاملين بها كأسرة واحدة.

وأضاف "عتمان"، أن تكريم كلية الهندسة لعمدائها السابقين يأتى تقديراً لما قدموه من عطاء في خدمة الكلية طوال سنوات طويلة من العمل الجاد، مؤكدًا على أنهم قدوة حسنة تحتذى بها الأجيال الصاعدة، متمنياً مزيدا من التقدم والرقى للجامعة وكلية الهندسة.

وفى كلمته التي ألقاها، قال الدكتور محمود زكى، إن كلية الهندسة شرفت بتولى الدكتور عماد عتمان منصب القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، حيث يمتلك رؤية واضحة وقدرة هائلة على التخطيط المتميز والتطوير والإضافة والتجديد، مثمنًا جهوده المبذولة خلال فترة توليه عمادة كلية الهندسة.

وفى نفس السياق، أشاد عميد الكلية بالجهود التى بذلها عمداء الكلية السابقون فى مجال الإنشاءات والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، حتى باتت كلية الهندسة من الكليات الرائدة والتى يشار إليها بالبنان بين نظرائها فى الجامعات المصرية والعربية.

من جانبهم، أعرب عمداء الكلية المكرمون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة وتقدموا بالشكر للدكتور عماد عتمان والدكتور محمود زكى، ومجلس كلية الهندسة لحرصهم على تكريمهم على الفترات التي تولوا خلالها عمادة الكلية، متمنين التوفيق والسداد لجامعة طنطا وكلية الهندسة.