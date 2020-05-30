جامعة الفيوم تنعى أستاذ كلية الهندسة إثر وفاته بفيروس كورونا

نعت جامعة الفيوم، الدكتور محمد مراد عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة، بعد وفاته بفيروس كورونا المستجد، الفترة الماضية، وسط انتشار الفيروس بشكل واضح، وتفشيه داخل مصر.

وجاء نعي جامعة الفيوم، خلال بيان لها على صفحة الجامعة عبر "فيس بوك" كالآتي: "بخالص الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، ينعى الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، الدكتور محمد مراد المدرس بقسم المدني بكلية الهندسة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفى منذ قليل، الدكتور محمد مراد الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.