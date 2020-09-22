خبراء سلامة مهنية عن وسائل الأمن داخل الملاهي: الصيانة مهمة للألعاب

أكد عدد من خبراء السلامة والصحة المهنية، غياب الوعي بأهمية وسائل الأمن الصناعى داخل الملاهي والحدائق العامة، ما يهدد بوقوع الحوادث داخلها، والتي كان آخرها سقوط لعبة "الصاروخ" بأحد الملاهي بمطروح، حيث أصيب على إثرها 9 أشخاص، مشيرين إلى ضرورة وجود رقابة داخل هذه الأماكن، بجانب وجود مسؤول صيانة وسلامة مهنية، للمتابعة اليومية وتسجيل ملاحظات المعاينة، للحد من حوادث الإصابات المتكررة.

يقول مجدي صليب، طبيب بشري، ومدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إن أي مكان عمل يستوجب أن يكون داخله نظام متكامل للأمن الصناعى وسلامة العمل، طبقًا للكتاب الخامس من قانون العمل الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مضيفًا أنه في حال تخلي أي مكان عمل سواء كان مؤسسة أو حديقة أو غيرها عن هذه الاشتراطات، يتعرض صاحب العمل أو المنشأة للعقوبة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والغرامة.

وأوضح "صليب" أن الملاهي والمتنزهات العامة، هى الأخرى مطالبة بتطبيق كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، كغيرها من أماكن العمل، موضحًا أن وزارة القوى العاملة ترصد المخالفات، سواء كانت صحة وسلامة مهنية أو مخالفات حماية مدنية، وهذا يُطبق فقط على الملاهي والمتنزهات المرخصة.

أما الملاهي المتحركة في الشوارع والموالد، فأشار خبير الصحة والسلامة المهنية إلى عدم خضوعها لأي نوع من أنواع الرقابة، لأنها غير مرخصة، وليس بها أي نوع من وسائل الأمان، رغم أنها تعد باب رزق لكثيرين.

صيانة يومية يجب أن تخضع لها الألعاب الإلكترونية داخل الملاهي، من جانب فني متخصص فى ذلك الأمر، بحسب "صليب": "لازم تكون زي المصانع اللي بيكون فيها الصيانة بشكل دوري، وليها اجتماع دوري، لمعالجة المشاكل".

ولفت "صليب" إلى ضرورة وجود "حزام أمان" بالألعاب داخل الملاهي، كي تحمي الفرد من السقوط في حال تعرضه لإغماء أو دوار، كحل مناسب لتجنب تكرار الحوادث المتكررة.

من جانبه، يقول جمال بدير، عضو هيئة تدريس بكلية التعليم الصناعى، جامعة السويس، إن مسؤولية الصحة والسلامة المهنية تقع على مسؤولي المكان، إضافة إلى زواره أو المترددين عليه، خاصة في حالة مدن الملاهي والحدائق العامة، مضيفًا أن أي مكان عمل يحتوي على معدات أو أجهزة سواء كانت كهربائية أو أجهزة متحركة، لابد من التزامه بإشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

بدير: جزء من السلامة المهنية يقع على الزائر

"حواجز حماية، وعلامات استرشادية بلون فسفوري واضح، وتعليمات بشروط السلامة".. جميعها اشتراطات يجب تنفيذها داخل مدن الملاهي، والتي تشمل معدات كبيرة وألعاب خطيرة، تتحرك بشكل عشوائي، وذلك بحسب "بدير": "لو كل مسؤول طبق الإجراءات دؤ، مش هتقع حوادث إصابات".

أما عن مسؤولية الزوار أو المترددين على الملاهي، لفت "بدير" إلى دورهم الكبير فى تحقيق نسبة من السلامة المهنية، عن طريق عدة خطوات، منها عدم ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخلها بدون رفيق واعٍ، يستطيع حمايتهم، بجانب منع الأطفال من ركوب الألعاب التى قد تشكل خطرً على حياتهم، "الزائر نفسه لازم يتبع شروط السلامة المهنية، عشان يحمي نفسه والآخرين والممتلكات العامة".