خبراء: تخفيضات "الطيران" تزيد من أعداد السياح الوافدين لمصر

رحب العاملون بقطاع السياحة المصري بقرار محمد منار وزير الطيران المدني، بمنح شركات الطيران العاملة بمطارات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح تخفيضًا قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء، وأيضًا منح تخفيضًا قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات الثلاث حتي نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن قرار وزير الطيران يقلل من تكلفة رحلة الطيران، ما يصب إيجابيًا في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي ومطروح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن هذا القرار يدعم المنافسة السياحية، خاصة أن العديد من الدول المنافسة لمصر تطبقه مثل تركيا، كما أنه يمثل استجابة لمطالب المستثمرين، خاصة بعد انخفاض أعداد الوافدين للغردقة بنحو 40% خلال الشهر الجاري، بعد بدء تنفيذ قرار منع دخول أي سائح لمصر لا يصطحب معه شهادة بإجرائه تحليل "pcr" الخاص بفيروس كورونا، باستثناء القادمين لمطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا، حيث يجري التحليل داخل المطار.

وأشار إلي أن قرار وزيرالطيران سيقلل أيضًا من تكلفة الرحلة، حيث تمثل تذكرة الطيران حاليًا نحو 50% من قيمة البرنامج السياحي، نظرًا لقلة عدد شركات الطيران العاملة في الوقت الحالي، معربًا عن آماله في أن يستمر تطبيق هذا القرار حتى نهاية الموسم السياحي الشتوي.

فاروق: يزيد من ربحية شركات الشارتر المنظمة للرحلات

ومن جهته، قال محمد فاروق عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن هذا القرار يزيد من ربحية شركات الطيران الشارتر المنظمة للرحلات إلى 3 مطارات المصرية، ما يجعلها حريصة على زيادة رحلاتها إلى مصر خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن هذا القرار يسهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة أن قيمة البرنامج السياحي ستنخفض بنسبة تتراوح من 10 إلي 15%.