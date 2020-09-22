هل الزكاة على المال الذي مر عليه عام فقط أم الإجمالي؟.. الإفتاء تُجيب

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنينن والذي قال فيه "لدي مبلغ في البنك مر عليه عام، وقبل إخراج الزكاة جاء مبلغ جديد، هل سأُخرج الزكاة عن المبلغ الذي مر عليه عام أم على المبلغ الإجمالي للحساب؟".

وقال "ممدوح"، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الأموال إذا بلغت النصاب، ومر عليها عام يجب عليها إخراج الزكاة، والنُصاب هنا 85 جرامًا من الذهب أي نحو 72 ألف جنيه، وتكون الزكاة 2.5% فقط.

وتابع: "إذا مر العام على المبلع وأُضيف مبلغ جديد عليه، فإن العلماء اختلفوا على دفع الزكاة للمبلغ الأول أما المبلغ الإجمالي، هناك رأيان للعلماء، فبحسب الشافعية فإن كل مبلغ له وقت محدد، أي أن الزكاة ستكون على المبلغ الأول، وهناك رأي آخر وهو الذي ترجحه دار الإفتاء أن يتم إخراج الزكاة على إجمالي المبلغ تسهيلًا على الشخص حتى لا يتوه في الحسابات".