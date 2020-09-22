"الإفتاء" توضح حكم عدم الانتظام في الصلاة.. وتحذر من تسويف التوبة

أجاب الدكتور أحمد ممدح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين حول أن نجله لا ينتظم في أداء الصلوات، موضحًا أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر لدرجة أن النبي محمد وصف تارك الصلاة بالكافر فقال ليس بين الرجل والكفر إلا ترك الصلاة.

وأضاف "ممدوح"، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع "فيس بوك": "وصف الرسول عليه السلام ترك الصلاة بالكفر تغليظًا ويوضح الضرر الكبير من ترك الصلاة، حتى لو كان هذا الكفر عند كثير من العملاء ليس الكفر خاص بالخروج بالملة".

وحذر مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، الأشخاص من تسويف التوبة فالبعض يقول سأنتظم في الصلاة عندما أتزوج أو أتخرج من الجامعة وعندما يقرر ذلك يجد أنه فاته وقت كثير دون الصلاة الأمر الذي يصيبه بالإحباط.