رئيس الوزراء الأسبق: أتصور حدوث تعاون بين أمريكا والصين بعد كورونا

نظم مركز التحرير للدراسات والبحوث، مؤتمر "عالم ما بعد كورونا.. نحو مصير مشترك للبشرية"، بأحد فنادق القاهرة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 بتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وشارك في المؤتمر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والسفير لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، والكاتب عماد الأزرق مدير مركز التحرير للدراسات والبحوث ونخبة من المهتمين بالعلاقات الدولية والشأن الصيني.

وقال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إن العالم متصل وسيظل كذلك، لذلك فأي يحدث في أي منطقة يؤثر على العالم أجمع، ولذلك انتشرت جائحة كورونا على العالم

وتابع تأثير الجائحة اقتصادي وسياسي، والدول القادرة على الاستمرار، هي الدول القادرة على التوازن بين الإنفاق على التسلح والإنفاق الاقتصادي.

وأكد أن العولمة مستمرة لكن بصورة مختلفة، ولكن سنرى قوة للأقاليم، مشيرا إلى أن أمريكا لن تنهار، وأتصور أنه سيكون هناك نوع من التعاون بين أمريكا والصين مستقبلا، بعد كورونا.

وتابع: نحن نحتاج إلى عالم قادر على مواجهة التحديات العالمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح شرف: مفهوم المصير المشترك قديم في الحضارة الصينية والحضارات القديمة وجميع الأديان.

وكان هناك ضرورة أن يظهر على السطح كمفهوم كوني. وتحدث شرف عن "طريق الحرير"، وتطورها إلي مبادرة الصين "الحزام والطريق" الهادفة إلى تبادل البضائع والثقافات واللغات، وهو منصة للتعاون الدولي، مشيراً إلى أن 160 دولة ومنظمة وقعت مع الصين على اتفاقية "الحزام والطريق".

وتحدث عن أهمية التواصل بين الشعوب، مشيرا إلى الوثيقة الأساسية في مبادرة الحزام والطريق، تنص على عدة بنود أبرزها مشاركة معلومات الأوبئة، وتبادل العلاجات، مشيدا بجهود الصين في هذا الإطار "والصين صدرت ما قيمته 71.2 مليار يوان من المستلزمات الطبية، خلال مارس وأبريل الماضي، منوها بمظاهر التعاون الصيني الأفريقي نحو تنمية مستدامة، وتنفيذ ما جاء في المبادرة الصحية للصين في 2017.