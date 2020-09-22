ترامب: الصين سبب انتشار فيروس كورونا ويجب محاسبتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا بد من محاسبة الدولة التي أطلقت فيروس كورونا ليغزوا عالمنا، مشددًا على أن الصين هي سبب هذا الطاعون الذي يواجهه العالم الآن، ومشيرًا إلى أن الصين في بداية الجائحة منعت السفر داخليًا لكنها سمحت بالسفر حول العالم، ومغادرة أراضيها ونشر العدوى بين الدول.

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75: "الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية التي تتحكم فيها الصين بشكل كامل أعلنت زورًا بأن ليس هناك ما يُثبت انتقال العدوى من شخص لآخر، وعلى الأمم المتحدة محاسبة الصين على هذا".

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات.