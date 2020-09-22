وفاة مريبة لصحفي أمريكي في تركيا

تحقق السلطات التركية، خلال هذه الأيام، في وفاة كاتب وصحفي أمريكي توفي أثناء سفره ليلاً من مدينة سامسون الساحلية التركية المطلة على البحر الأسود إلى إسطنبول.

القصة بدأت حين كان أندريه فلجك، البالغ من العمر 57 عاما، وزوجته مسافرين في سيارة مستأجرة يقودها سائق ووصلا أمام فندقهما في إسطنبول حوالي الساعة 5:30 صباح، اليوم الثلاثاء، وعندما حاولت زوجته إيقاظه لتخبره أنهما وصلا لم يستيقظ.

بدورها، قالت الوكالة إن الفرق الطبية التي استدعيت إلى الموقع أعلنت وفاته.

كما أفادت المعلومات بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح على الفور تحقيقا في الوفاة، بينما نُقلت جثته إلى مؤسسة للطب الشرعي لفحصها.

وقالت وكالة دي.إتش.إيه. الخاصة للأنباء، إن الشرطة سجلت قضيته على أنها "وفاة مريبة".

فيما وصف أندريه فلجك نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه روائي وفيلسوف ومخرج أفلام وصحافي استقصائي، فضلاً عن أنه "ثوري وعالمي يحارب الإمبريالية الغربية والنظام الغربي المفروض على العالم".

وذكر موقعه على الإنترنت، أنه غطى عشرات مناطق الحروب والصراعات، بما في ذلك العراق وسريلانكا والبوسنة ورواندا وسوريا.

إلى ذلك، ألف فلجك العديد من الكتب، بما في ذلك كتاب "عن الإرهاب الغربي من هيروشيما إلى حرب الطائرات بدون طيار"، وذلك بالاشتراك مع العالم اللغوي والباحث نعوم تشومسكي.