فوضى إدارية في تركيا.. مسؤول يحصل على منصب جديد رغم "فضيحة كورونا"

حصل نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة كوجالي ويدعى جميل يمان، على منصب جديد، رغم ما تعرض له من انتقادات شديدة بسبب إقامة حفل زفاف لنجله بحضور 1500 شخص في الوقت التي يبلغ فيروس كورونا ذروته في البلاد.

وفقًا للأنباء الواردة، تم تعيين جميل يمان نائبًا لرئيس الحكومات المحلية، وذلك عقب حفل الزفاف الذي أقامه لنجله بسبب انتهاك التدابير المتخذة في مكافحة وباء كورونا مما كان قد تسبب في ردود أفعال واسعة في المجتمع التركي.

جميل يامان الذي سيعمل كمساعد لمحمد أوزهاساكي سيلعب دورا فاعلا بالتنسيق بين بلديات العدالة والتنمية والمقر بالإضافة إلى تحديد المرشحين وفي عمليات تقديم المرشحين للرئاسة للرئيس العام.