ماكرون: لا يمكن لواشنطن تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات على طهران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن للولايات المتحدة تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات على إيران، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، أن "فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقبل بانتهاكات إيران لاتفاق 2015 النووي"، مؤكدا أن "حملة الضغوط القصوى التي تتبعها الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في منع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وضمان عدم قدرتها على حيازة أسلحة نووية".

وأوضح ماكرون أن "تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات من شأنه أن يقوض وحدة مجلس الأمن وجميع قراراته وسيجازف بزيادة التوتر الإقليمي".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "وضع إطار عمل ضمن اتفاق 2015 النووي لضمان ألا تحوز إيران أسلحة نووية مطلقا ويتصدى أيضا لبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".

يذكر أن واشنطن أعلنت من طرف واحد عن عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران السبت الماضي، وهددت بفرض عقوبات على الدول الأخرى التي لن تلتزم بها.