رئيس محكمة شمال القاهرة: تلقينا 174 طلبا للترشح في 11دائرة بالعاصمة

قال المستشار محسن دردير، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، إن المحكمة تلقت 174 طلبا للترشح منذ فتح باب تلقي الطلبات، الخميس الماضي.

وأضاف دردير في حوارة لـ"الوطن"، أن كل العاملين بالمحكمة من قضاة، ملتزمون بكل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي.

- حدثنا عن حجم الإقبال على مدارالـ6 أيام الماضية، وعدد الدوائر التي تغطيها المحكمة؟

تلقينا حتى الآن 174 طلبا للترشح، موزعاً على 11 دائرة، وهي التجمع الخامس والزيتون والزاوية والمرج والساحل والمطرية وأول السلام وأول مدينة نصر، حدائق القبة وروض الفرج وعين شمس.

- ما خطوات فحص الطلبات منذ التقديم حتى الإدراج بقاعدة بيانات الهيئة؟

يعطى المرشح شهادة قيد بقاعده بيانات الناخبين، ويتم تحصيل مبلغ التأمين والمقدر بـ10 الآف جنيها، وكذلك إعطاء المرشح نموذج الترشح، ونموذج السيرة الذاتية، ونموذح الإقرار، بأن المرشح ليس عليه أية أحكام جنائية أو أية موانع آخرى.

ويتم مراجعة الأسطوانة المدمجة، وتحتوي الأسطوانة على صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، والتوجه إلى المستشار رئيس لجنة تلقي الطلبات، لمراجعة كل أوراق الترشح المقدمة.

ثم يتم إدخال تلك البيانات من نموذج الترشح على نظام معد سلفا من الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بالمرشحين.

ويتم إعطاء المرشح رمز من اختياره، وقيد تلك الطلبات بسجل خاص بالبيانات، وموضح بها اليوم والساعة، التي تم الإدخال بها.

يسلم للمرشح نموذج استلام أوراق الترشح، التي تم تقديمها وإمهارها بخاتم شعار الجمهورية.

فحص الطلبات تتم عن طريق لجنة من 3 قضاة وعضو من وزارة الداخلية

- حدثنا عن تكوين لجنة الفحص؟

تتكون لجنة الفحص من 3 قضاة وعضو من وزارة الداخلية.

- كيف يتم التأكد من مطابقة المرشح للمواضفات؟

يتم عن طريق لجنة الفحصوالتي تراجع كل الأوراق بدقة، وحال وجود أي مخالفة من قبل المرشح، يتم إخطاره لسرعة استكمال الأوراق الناقصة.

ننسق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافة ناخبين لقاعدة البيانات

- وبالنسبة للتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة؟

أود ان أشير إلى انه منذ بداية تلقي طلبات الترشح منذ الخميس الماضي، تم ربط المحكمة بالهيئة، بسيرفر خاص يمكن المحكمة من إضافة الناخبين على قاعدة البيانات، تطلع عليها الهيئة لحظيا، لمعرفة عدد المرشحين وبيانتهم.

- وماذا عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحكمة أثناء تقديم الطلبات؟

حرصت المحكمة منذ بداية تلقي الطلبات في اليوم الأول، على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، في كل مراحل التقديم، سواء التباعد الاجتماعي بين المرشحين، أو ارتداء القضاة والموظفين للكمامات داخل وخارج مكتب تلقي الطلبات أو قاعة التسجيل.

- ما الخطوة التالية بعد انتهاء وقت تلقي طلبات الترشح؟

تحصل الهيئة الوطنية للانتخابات، على إجمالي الطلبات المقدمة عن طريق السيرفر المتصل بينها وبين المحكمة، لكي تبدأ في إدراج المتقدمين في قاعدة بيانات المرشحين، تمهيدا لبدء الانتخابات.