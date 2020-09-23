ورش للفنون التشكيلية في الأسمرات بالدورة الرابعة لملتقى أولادنا

تنطلق فاعليات الدورة الرابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، 18 أكتوبر المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقام لأول مرة، فعاليات وورش للفنون التشكيلية هذا العام في حي الأسمرات يوم 19 أكتوبر.

علي أن تضم الورش، رسم بألوان الاكريلك ورسم بالالوان المائية والخشبية، وتهدف الورش إلى إخراج المخزون الفني للأولاد، ومساعدتهم على تنميه قدراتهم الإبداعية.

يتولى فنانون محترفون الإشراف على الورش الفنية، حيث تضم الورش هذا العام، الفنانة الدكتورة نادية العربي، والفنانة التشكيلية نوران مجدي، وتحت إشراف قومسير عام الملتقى الفنان ياسر جعيصة.

كذلك قام الفنانون مع الأولاد بعمل ورشة بقرية فجنون، أثناء فعاليات تصوير أغنيه الافتتاح، وكذلك هناك ورشة بكلية الفنون الجميلة، يوم 20 أكتوبر، بعد افتتاح معرض الفن التشكيلي لرسوم الأولاد.

يذكر أن ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، تقيمه مؤسسة أولادنا سنويا برئاسة سهير عبدالقادر، وبرعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى، مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.