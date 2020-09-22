قاتل عجوز "الخليفة" لسرقة هاتفها: كنت هشتري شريط فياجرا

"كنت عايز اشتري شريط فياجرا، فدخلت أسرق جارتي، وهي أول ما شافتني صرخت، فخنقتها لحد ما لقيتها وقعت ميتة".. بتلك الكلمات اعترف شاب ثلاثيني بجريمة قتل وسرقة جارته المسنة في الخليفة، موضحًا أنه خطط لجريمة السرقة ولم يخطط للقتل، وأنه كان ينتوي شراء أقراص منشطات جنسية، ولم يكن معه نقود فعقد العزم على سرقة جارته، لكنها ظلت تصرخ منذ أن شاهدته في شقتها، فاضطر لخنقها خشية الفضيحة.

وواصل المتهم اعترافه بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد المقترن بالسرق، قائلًا: "خدت تليفون محمول ودبلة دهب"، موضحًا أنه تخلص من المسروقات ببيعها لأحد الأشخاص، وبعد 3 أيام من الجريمة فوجئ بالمباحث تلقي القبض عليه داخل منزل أحد أصدقائه.

المباحث حصلت على فيديو يوثق لحظة هروب الشاب المتهم بقتل جارته فى منطقة الخليفة، بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها، مستغلًا فى ذلك، ضعف جسدها وإقامتها بمفردها، بعد وفاة زوجها وزواج ابنتها.

ويظهر المتهم فى الفيديو، يرتدي تي شيرت أسود، وبنطالًا أسود، ممسكًا في يده بـ"كيس أسود" به المسروقات التى استولى عليها، وتبدو عليه علامات الارتباك والريبة، وقد خرج من شارع جانبي، وصوّرته كاميرا مراقبة وهو يسير فى شارع باحثًا عن مهرب من المنطقة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم، على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة قتل جارته المسنة في منطقة الخليفة، عمدًا وسرقة مشغولاتها الذهبية، إذ نجح المتهم في التسلل إلى منزلها وغافلها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وفر هاربًا.

وأفادت تحقيقات المباحث بأن المتهم اختفى بعد تنفيذ الجريمة في منزل أحد أصدقائه، حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه، بعدما ثبت من التحريات ضلوعه في الجريمة، وتبين أنه مسجل خطر.

ودلت التحريات على أن المتهم استغل معرفته بالمجني عليها، وتوجه لزيارتها في منزلها، وقام بكتم أنفاسها حتى الموت، ثم استولى على هاتفها المحمول.