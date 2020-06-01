جريمة الفجر.. شاب يقتل جارته العجوز بـ14 طعنة لسرقة 500 جنيه

"500 جنيه".. كتبت نهاية عجوز البحيرة على يد عاطل، حيث ذكرت التحريات والتحقيقات أن شابا تسلل إلى شقة المجنى عليها فى قرية كفر الحناوى بمركز إيتاى البارود، لسرقتها، وعندما شاهدته قتلها بـ14 طعنة واستولى على 500 جنيه.. مباحث البحيرة تمكنت من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وانتقلت لإجراء معاينة ومناظرة للجثة، تفاصيل الجريمة المروعة جاءت طبقا لما ورد فى التحريات والتحقيقات كالتالي:

- جريمة الفجر:

تفاصيل الجريمة المروعهة التى نفذها المتهم فى أذان الفجر، جاءت طبقا لما ورد فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.. بدأت بورود بلاغ من سكان قرية كفر الحناوى بمركز إيتاى البارود، يفيد بالعثور على جثة سيدة "عجوز" داخل منزلها بالقرية.. بمجرد تلقى البلاغ.. انتقلت قوة أمنية من المباحث وتبين من خلال الفحص والمعاينة الاتي:"جثة لسيدة فى العقد الثامن من عمرها فى صالة الشقة.. الضحية مصابة بطعنات وجروح فى مختلف أنحاء جسدها نتيجة الاعتداء عليها ب"الة حادة" سكينا.. سلامة منافذ المنزل.. وعدم وجود بعثرة بمحتوياته".. عقب الانتهاء من المعاينة.. حضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لتحديد هوية مرتكب الجريمة لإصدار قرارا بضبطه وإحضاره.

- الجار الخائن.. وراء الجريمة:

بينما كانت النيابة تعاين مسرح الجريمة.. بدأ فريق البحث فى فحص الجيران ومناقشتهم وتبين ان الضحية مقيمة بمفردها تدعى "س" 74 سنة، وليس لها اي خلافات او عداءات مع احد تؤدي إلى ارتكاب جريمة قتل.. فحصت القوات الكاميرات القريبة من منزل الضحية، ورصدت الكاميرات صور لأحد الأشخاص شاب فى العقد الثالث من عمره، وبدأت القوات فى تحديد ملامحه وهويته وتبين انه جار المجنى عليه، وتم استئذان النيابة العامة لضبطه بعد ان اظهرت الكاميرات انه كان يتسلل إلى المنزل فى اذان الفجر.. وتم إلقاء القبض عليه بمعرفة قوة أمنية من المباحث، واعترف بارتكاب الجريمة.. بدافع السرقة وتم التحفظ عليه، واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

- قتلتها كانت هتفضحني:

مثل المتهم أمام النيابة العامة وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكاب الواقعة وقرر قيامه بتسلق المنزل المجاور لمنزل المجنى عليه وقفزه إلى سطح منزلها وحال إستشعارها تواجده وشروعه فى سرقتها قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وإستولى على "مبلغ مالى- 500 جنيه، هاتف المحمول خاص بالمجنى عليها".وأضاف قائلا:"مسكت فيا وضربتني على وشي.. كانت عايزة تمسكني وتفضحني قدام الجيران.. قتلتها وهربت".

- قتل عمد مقترن بالسرقة:

عقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت النيابة قرارا بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، المقترنة بالسرقة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.