عبد اللاوي لـ"منتصر": تغييب الأسطورة في الفلسفة الإسلامية كان متعمدا

قال الدكتور مختار بن عبد اللاوي، أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني في المغرب، إن ثنائية الحكمة والشريعة، ظلت هي الضابط التي تضبط الفلسفة عند الفلاسفة المسلمين، وهذا الهاجس، تمكن من الفلسفة العربية حال بينها وبين أن تحدث تلك الطرفة اللازمة، وتعطي للعقل كل الأبعاد وتمكنه من كل قدراته.

وأضاف "بن عبد اللاوي"، خلال حواره في برنامج "يتفكرون"، مع الكاتب والمفكر خالد منتصر، على شاشة "الغد" الإخبارية، أن تغييب الاسطورة في الفلسفة الإسلامية كان متعمدا لأنها سوف تزيد الشبهة تجاه الفلاسفة، تبدو في ذلك الوقت وكأنها عودة إلى عصر الأوثان.

وأوضح أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني في المغرب، أن علم الكلام أحد أرقى درجات الفلسفة، حيث إن الفلاسفة المسلمين كانوا مقلدين بل واحيانا خلطوا بين أعمال أرسطو واعمال أفلاطون، ووقعوا أحيانًا في بعض الغموض، وأحيانًا أبعد الفلسفة من الناس بدلًا من أن يجعلوها قريبة.

وتابع: "ما فعله المعتزلة في علم الكلام استنبتوا فلسفة عربية تعطي للعقل القدرة والكفائة لإدارة ذاته، واحدى أهم قضايا التفكير الفلسفي هي الاستقلالية الذاتية وتمكين الفرد من أن يتملك ذاته وبذلك يصبح مسؤولا عن قراراته، اختيار المعتزلة للعقل".