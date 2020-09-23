هشام إسماعيل: بكره السوشيال ميديا وشعبيتي محدودة ومتعصب للزمالك

قال الفنان هشام إسماعيل، إن السوشيال ميديا تكرر الأعمال الكوميدية دائمًا، وبالأخص مسلسل "الكبير أوي"، لما له شريحة جماهيرية عريضة، مشيرا إلى أن هذا تسبب في وجود المسلسل رغم مرور السنين.

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن بدايته الفنية كانت من خلال مسرحية "قهوة سادة" مع المخرج خالد جلال، حيث إن الفنان أحمد مكي، والمخرج أحمد الجندي، حضرا المسرحية واختارا مجموعة من الممثلين لفيلم "طير أنت".

وأوضح "إسماعيل"، أنه بعد فيلم "طير أنت"، بدأت المجموعة تقترب من الفنان أحمد مكي، مشيرًا إلى أن مركز الأبداع الفني نقطة انطلاقه الفني، مشددًا على أن مسرحية "قهوة سادة"، كانت تتعامل مع عقول المشاهدين.

وتحدث الفنان هشام إسماعيل، أن فيلم "عسل أسود"، كان له رؤية واضحة، مشددًا على أنه يفضل مثل هذه الأعمال التي تبنى على فكرة جيدة.

وأضاف "إسماعيل"، أن أعماله الفنية خالدة ومعظمها وفُق في اداءها، موضحًا أن "الباب في الباب" من أقرب الأعمال إلى قلبه.

وأشار إلى الإنتاج الكوميدي خلال الـ7 سنوات الماضية يواجه مشكلة بسبب "السوشيال ميديا"، مضيفًا: "أنا من كارهي السوشيال ميديا وشعبيتي محدودة في تشجيع الزمالك فقط".

ولفت إسماعيل أن الكوميديا تحتاج لحكاية، وهناك محاولات لزرع الكوميديا في الأعمال.

وعلق إسماعيل على حبه لنادي الزمالك مشيرًا أنه يغادر أي مكان يُهاون فيه الزمالك،: "أن متعصب بحب، وبحب الزمالك في اتجاه واحد ومش ببص بغيره".

وعن مغادرة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون نادي الزمالك في هذا التوقيت، أكد أن التخلي عن تدريب الزمالك يدل على اختلال في شخصيته.