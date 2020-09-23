بالصور.. مصر تودع فوضى الإخوان: "كانت خراب وبقت عمار"

عاشت مصر سنوات من الفوضى ومظاهر العنف والتخريب، تحديدا في عامي 2012 و2013، لكن بعد سنوات من إسقاط حكم الإخوان، تمكنت الدولة المصرية من فرض حالة الاستقرار والتنمية، الأمر الذي أعاد الحياة لمصر من جديد.

وظهرت حالة الاستقرار والتنمية، على شكل الميادين العامة في مصر، التي كانت ساحة للعنف، وتحولت إلى مظاهر حضارية غير مسبوقة.

ميدان "رابعة" سابقا.. "هشام بركات" حاليا

وشهد ميدان رابعة العدوية، تطورا كبيرا مقارنة بعامي 2012 و2013 حيث عانى الميدان من الاعتصام الذي أسفر عن أعمال عنف وتخريب، الأمر الذي اختلف تماما الان حيث اعاد للميدان الحياة من جديد.

وتحول ميدان هشام بركات "رابعة العدوية سابقا"، تطوير وزراعة الميدان بالإضافة إلى أعمال التطوير والترميم والتي شملت كل أركان الميدان، وتم رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التخريب وايضا تطوير الحدائق والمساحات الخضراء الأمر الذي أعاد الحياة من جديد ليست فقط للميدان بل للمنطقة بالكامل.

نقلة حضارية في ميدان التحرير.. ذهب العنف وحضرت التنمية

الأمر نفسه تكرر في أشهر ميدان في مصر "ميدان التحرير"، والذي كان ساحة للمظاهرات والاحتجاجات، وأعمال العنف التي مارستها الإخوان، لكن مع خروج مصر من "النفق المظلم" تحول شكل الميدان بالكامل، حيث خضع لعملية تطوير شاملة برزت من خلالها عوالم مصر التاريخية، بعد تزويده بمنظومة إضاءة حديثة لتظهر تفاصيله الدقيقة.

وأيضا تثبيت المسلة الفرعونية، التي تميزت في وسط الميدان وحولها أربع كباش فرعونية بجوار المسلة، بالإضافة إلى النافورة الثلاثية حول المسلة ما أضفى مزيج بين الماضي الفرعوني العريقي والحضارة المصرية الحديثة.

وأصبح يوفر الميدان أعداد كافية، من المقاعد للمواطنين في جميع أرجاء الميدان، للأستمتاع بالمساحات الخضراء التي تميزت بالزراعات الفرعونية وأشجار الزيتون .

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الفوضى التي عاشتها مصر خلال حكم الاخوان، استطعت الدولة إن تتخلص من اثارها، وتستعيد الاستقرار والامن، مضيفا أن محاولات عناصر الاخوان لاثارة الفوضى من جديد في الوقت الحالي، لن تنجح، لأنها تفتقد أي ظهير شعبي.

وتابع لـ"الوطن": "الشعب لفظهم تماما، وأعمال الشغب بين الحين والاخر تستهدف استنزاف مؤسسات الدولة، والتأثير على الحالة المعنوية المواطنين، لكن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل، والشرطة قادرة على احباطها حفاظا على ما تحقق من تنمية".