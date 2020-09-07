عمرو أديب يشيد بتطوير ميدان التحرير: "لسنا دولة بائسة أو كئيبة"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمشروع تطوير ميدان التحرير، مشيرًا إلى أنه يضيف لمسة حضارية لمصر تليق بالمصريين، وتليق بالقاهرة الخديوية القديمة، التي تعتبر واحدة من أقدم عواصم العالم.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أنا تربيت وترعرعت في هذا المكان، تربية في شارع شريف وميدان طلعت حرب وميدان التحرير ومنطقة جاردن سيتي وقصر ثقافة الطفل.. هذه الأماكن كانت قد ماتت وميدان التحرير انتحر، لكن الآن أصبح المبنى القديم لوزارة الخارجية تحفة معمارية بسبب مشروع تطوير ميدان التحرير".

وتابع: "عندما ترى هذه الأماكن فإنك ستشعر بالسعادة، ولن تشعر أنك تعيش في دولة بائسة ويائسة وكئيبة، وجرى إزالة الإعلانات التي كانت موجودة في محيط هذه المنطقة، وتحولت هذه المنطقة إلى مكان جميل، ويمكن إرسال صور خاصة بهذا المشروع إلى الأصدقاء في الخارج، بعدما عهدوا ميدان التحرير أنه ميدان الثورات، ما حدث شيء جميل ويبعث على الفرح".