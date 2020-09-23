طرح "سيات تاراكو 2021" 7 راكب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

أعلنت شركة "كيان"، الوكيل المحلي للعلامة التجارية (سيات) في السوق المحلي، طرح الموديل الجديد من سيارة (سيات تاراكو) 2021، ذات الـ7 مقاعد، والتي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

من المقرر طرح السيارة داخل السوق المحلي بفئتين الأولى منها بـ5 مقاعد، والثانية بـ7 مقاعد، ويتم تقديم السيارة بخيارين من المحركات الأول منها تربو مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 CC، ينتج قوة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويعمل بنظام الجر الأمامي.

والثاني تربو مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2 لتر 2000CC، ينتج قوة 187 حصان، وبعزم أقصى للدوران 320 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، ويعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، بالإضافة إلى خيارين إضافيين من محركات الديزل.