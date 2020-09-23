أحمد كريمة: يجوز للمرأة التعطر لإزالة الروائح ولا يصح وصفها بالزانية

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، على تضارب الفتاوى حول مسألة تعطير المرأة، قائلا: إن الفقهاء نظروا إلى نوع واحد من العطور والتطيب في عصرهم، وكان هناك نوع واحد يصلح للرجل، مثل العود والعنبر، وبعض الروائح المتعلقة بالنساء.

وشدد كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على أنه لا يصح تشبيه المرأة المتعطرة بالزانية، مشيرًا إلى أنه طالما الاستخدام الآن في عصرنا الحالي، من أجل إزالة الروائح الكريهة، وليس من أجل الإثارة، فيجوز استخدامه، أما إن كانت عطورا نفاذة، وقد تثير الشهوات عند البعض ففيها كراهة.

وأضاف "كريمة"، أن المرأة التي تضع العطر لا يمكن أن تتساوى بالمرأة التي زنت، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتعطر الرجل، فإن الأمر يختلف بشكل كبير بين الرجل والمرأة، ضاربًا المثل بالرجل الذي يعمل في الحقل، وتكون أقدامه عاريتين، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يثير غريزة امرأة بهذا الحال.