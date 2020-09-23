 افتتاح 5 مدارس جديدة في كفر الشيخ بتكلفة 40 مليون جنيه

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 5 مدارس بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه، بحضور اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، فالمدارس الـ5 تضم 75 فصلا جديدا بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه، في 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، بهدف تخفيف كثافة الفصول للطلاب.

وذكر بيان المحافظة، أنّه سيتم افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، والتي تتكون من 11 فصلا جديدا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، بـ18 فصلا جديدا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بـ11 فصلا جديدا، بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه.

وأضاف البيان أنّه سيتم افتتاح مدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بـ22 فصلا بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بـ9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.

وخلال السنوات الـ6 الماضية، افتتحت المحافظة عشرات المدارس بالمدن والقرى بهدف تخفيف كثافة الطلاب داخل الفصول، فضلا عن إحلال وتجديد بعض المدارس.